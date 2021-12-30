Власти на год отложили ужесточение ответственности бизнеса за утилизацию отходов

С 2023 года производители будут обязаны полностью утилизировать всю упаковку. Показатели утилизации всех видов товаров будут увеличиваться не меньше чем на 10% ежегодно.

Власти подготовили законопроект об ответственности бизнеса за утилизацию отходов. «Все заинтересованные ведомства» смогут обсудить его в начале 2022 года, сообщил «Коммерсантъ».

Новую концепцию расширенной ответственности одобрили еще прошлом году. Тогда же предполагалось, что нормы об утилизации будут действовать с начала 2022 года.

Сумма сбора будет рассчитываться как разница между нормативом и достигнутым объемом. При этом она будет увеличена вдвое. Ставка экосбора будет увеличена для трудноперерабатываемого товара или упаковки.

Документ также усилит контроль за утилизацией. Компаниям придется предоставлять сведения о выполненной утилизации.

В России с 2025 года планируют ввести запрет на выпуск товаров и упаковки, если в реестр не внесена информация о производителях. Правительство считает, что благодаря этому производитель не сможет уйти от ответственности за ликвидацию отходов.

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Фото на обложке: Unsplash