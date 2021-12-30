Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Власти на год отложили ужесточение ответственности бизнеса за утилизацию отходов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 2023 года производители будут обязаны полностью утилизировать всю упаковку. Показатели утилизации всех видов товаров будут увеличиваться не меньше чем на 10% ежегодно.

Власти на год отложили ужесточение ответственности бизнеса за утилизацию отходов

Власти подготовили законопроект об ответственности бизнеса за утилизацию отходов. «Все заинтересованные ведомства» смогут обсудить его в начале 2022 года, сообщил «Коммерсантъ».

Новую концепцию расширенной ответственности одобрили еще  прошлом году. Тогда же предполагалось, что нормы об утилизации будут действовать с начала 2022 года.

Сумма сбора будет рассчитываться как разница между нормативом и достигнутым объемом. При  этом она будет увеличена вдвое. Ставка экосбора будет увеличена для трудноперерабатываемого товара или упаковки.

Документ также усилит контроль за утилизацией. Компаниям придется предоставлять сведения о выполненной утилизации.

В России с 2025 года планируют ввести запрет на выпуск товаров и упаковки, если в реестр не внесена информация о производителях. Правительство считает, что благодаря этому производитель не сможет уйти от ответственности за ликвидацию отходов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Какие электрокары появятся в России в 2022 году
  2. 2 Почти треть россиян стали сортировать отходы
  3. 3 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  4. 4 Осознанное потребление: как оно решит проблемы локального бизнеса?
  5. 5 Как правильно обустроить офис, чтобы повысить эффективность сотрудников
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

31 декабря 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Мосбиржа назвала лучшего частного инвестора года — его доходность превысила 1300% за 3 месяца

Истории

Как разрушить миллиардный бизнес за 10 секунд: история Джеральда Ратнера

Новости

«Это рабство, а не работа»: сотрудники «Яндекс.Еды» начали забастовку и требуют изменить условия труда

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Истории

Главные сделки 2021 года в российском венчуре — выбор инвесторов