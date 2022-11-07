Разработчик ПО EPAM Systems продаст российские активы

Основанный белорусами разработчик программного обеспечения EPAM Systems продаст свои активы в России. Ранее компания перевезла часть российских сотрудников в Узбекистан.
Соглашение о продаже российских активов EPAM Systems заключила 7 сентября, о чем сообщила в отчете для комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Кому будет продан бизнес компания не уточнила, соглашение подписано с «третьим лицом», следует из отчета. EPAM Systems уточнила, что сроки завершения сделки зависят в том числе от ее одобрения российским правительством.
О решении уйти с российского рынка EPAM Systems сообщила в апреле, тогда же стало известно о релокации сотрудников компании. Разработчик перевез до тысячи своих сотрудников в Узбекистан. Расходы на релокацию штата из России, Белоруссии и Украины, по заявлению компании, составили $37,5 млн.
EPAM Systems основана белорусскими бизнесменами Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером в 1993 году в США. Разработчик программного обеспечения сотрудничает с Microsoft, Google, Adobe, SAP.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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