Первые электронные паспорта в России появятся в 2023 году

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова рассказала, когда в России начнут выдавать электронные паспорта.

«Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года», — заявила Казакова в эфире радио «Милицейская волна».

По ее словам, в настоящий момент прорабатываются «детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов». Работа над новым типом документов ведется МВД совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Начальник ГУ добавила, что паспорта будут выдаваться гражданам старше 14 лет «на добровольной основе», а количество выдаваемых паспортов будет зависеть «от желания граждан их получить». По прогнозам Казаковой, на старте будет выдано не менее 100 тысяч документов.