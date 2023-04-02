Epic Games приостанавливает наем сотрудников ради сокращения расходов

Американский разработчик видеоигр Epic Games решил сократить расходы впервые после взлета популярности Fortnite. Операционный директор компании Дэниел Вогель объявил, что Epic Games в ближайшее время прекратит наем работников и «пересмотрит приоритеты».

С копией письма Вогеля сотрудникам Epic Games ознакомился журналист Джейкоб Вульф. В сообщении говорится, что как только компания завершит поиск около 100 работников на ключевые позиции, она прекратит наем персонала. В том числе работодатель не станет искать замену ушедшим по собственному желанию.

По словам топ-менеджера, Epic Games рассматривает варианты сокращения расходов на фоне неблагоприятной экономической ситуации. Компания не планирует увольнять действующих сотрудников, но «пересматривает приоритеты».

Разработчик намерен сосредоточиться на пяти своих важнейших проектах, в которые будет перераспределена большая часть работников: редактор Unreal Editor для Fortnite, пятая глава Fortnite, метавселенная Lego, Rocket League Racing и виртуальный музыкальный фестиваль от Harmonix.

Epic Games ищет различные варианты уменьшения зарплат, включая частичную автоматизацию технической поддержки и аутсорсинг некоторых задач.

Джейкоб Вульф отметил, что компания сокращает расходы впервые с момента, когда выпущенный в 2017 году Fortnite приобрел популярность и стал приносить большую прибыль.

С начала 2023 года целый ряд IT-компаний, включая Apple и Amazon, провели сокращения персонала на фоне «неопределенности в экономике».

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