Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Epic Games приостанавливает наем сотрудников ради сокращения расходов

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский разработчик видеоигр Epic Games решил сократить расходы впервые после взлета популярности Fortnite. Операционный директор компании Дэниел Вогель объявил, что Epic Games в ближайшее время прекратит наем работников и «пересмотрит приоритеты».

Epic Games приостанавливает наем сотрудников ради сокращения расходов

С копией письма Вогеля сотрудникам Epic Games ознакомился журналист Джейкоб Вульф. В сообщении говорится, что как только компания завершит поиск около 100 работников на ключевые позиции, она прекратит наем персонала. В том числе работодатель не станет искать замену ушедшим по собственному желанию.

По словам топ-менеджера, Epic Games рассматривает варианты сокращения расходов на фоне неблагоприятной экономической ситуации. Компания не планирует увольнять действующих сотрудников, но «пересматривает приоритеты».

Разработчик намерен сосредоточиться на пяти своих важнейших проектах, в которые будет перераспределена большая часть работников: редактор Unreal Editor для Fortnite, пятая глава Fortnite, метавселенная Lego, Rocket League Racing и виртуальный музыкальный фестиваль от Harmonix.

Epic Games ищет различные варианты уменьшения зарплат, включая частичную автоматизацию технической поддержки и аутсорсинг некоторых задач.

Джейкоб Вульф отметил, что компания сокращает расходы впервые с момента, когда выпущенный в 2017 году Fortnite приобрел популярность и стал приносить большую прибыль.

С начала 2023 года целый ряд IT-компаний, включая Apple и Amazon, провели сокращения персонала на фоне «неопределенности в экономике».

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эпический конфликт: как спор Epic Games с Apple может изменить игровую индустрию
  2. 2 Electronic Arts ликвидировала юрлицо в России
  3. 3 Дизайн нового игрового планшета ASUS создал автор костюма «Железного человека»
  4. 4 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
  5. 5 От формирования первых команд до победы на чемпионатах
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ