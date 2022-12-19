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Epic Games оштрафовали на рекордные $520 млн за нарушение закона о персональных данных

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Epic Games оштрафовали на рекордные $520 млн за нарушение закона о персональных данных. Разработчик видеоигр Fortnite, Fall Guys и других собирал информацию об игровой активности детей без согласия родителей.

Epic Games оштрафовали на рекордные $520 млн за нарушение закона о персональных данных

Федеральная торговая комиссия США (FTC) назначила в отношении разработчика видеоигр Epic Games штраф и компенсацию в размере $520 млн за нарушение закона о сборе персональных данных детей. Об это пишет TechCrunch и уточняет, что в случае выплаты Epic Games штрафа он станет крупнейшим в истории игровой индустрии.

В заявлении FTC сказано, что Epic Games нарушила закон о персональных данных. Компания собирала данные несовершеннолетних пользователей без согласия их родителей, по умолчанию включая текстовый и голосовой чаты в игре. За это разработчику назначили штраф в размере $275 млн.

Еще $245 млн Epic Games должна выплатить в виде компенсации за использование уловок в дизайне элементов игры, которые побуждали пользователей совершать покупки.

Epic Games является одним из крупнейших в мире разработчиков видеоигр. Компания известна прежде всего по проектам Fortnite, Unreal Tournament, Gears of War. За последние два года Epic Games привлекла более $3 млрд, в апреле компанию оценили в $31,5 млрд.

Фото на обложке: cdn.appuals

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