Epic Growth запустила образовательный сериал по теме развития IT-продуктов

28 октября стартует образовательный сериал от компании Epic Growth, посвященный проблемам развития продуктов. В программе — лекции на темы тестирования гипотез, аналитики, UX-исследований, управления командой и другие.

По словам организаторов, сериал подойдет менеджерам продуктов, аналитикам, маркетологам, предпринимателям и другим специалистам, которые отвечают за рост продукта.

В качестве спикеров выступят руководители таких компаний, как «Яндекс», Netflix, Miro, Booking.com, SoundCloud, Skyeng, X5 Retail Group, Delivery Club, Aviasales, Badoo, и другие.

Участников ждут небольшие лекции от 5 до 15 минут на темы:

кейсы удачных экспериментов;

тестирование гипотез;

инструменты для исследований;

команды роста (growth teams);

продуктовая аналитика;

сервисы по подписке;

контент и так далее.

Подробности программы и подписка доступны на сайте.



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