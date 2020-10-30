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Epic Growth запустила образовательный сериал по теме развития IT-продуктов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

28 октября стартует образовательный сериал от компании Epic Growth, посвященный проблемам развития продуктов. В программе — лекции на темы тестирования гипотез, аналитики, UX-исследований, управления командой и другие.

Epic Growth запустила образовательный сериал по теме развития IT-продуктов

По словам организаторов, сериал подойдет менеджерам продуктов, аналитикам, маркетологам, предпринимателям и другим специалистам, которые отвечают за рост продукта.

В качестве спикеров выступят руководители таких компаний, как «Яндекс», Netflix, Miro, Booking.com, SoundCloud, Skyeng, X5 Retail Group, Delivery Club, Aviasales, Badoo, и другие.

Участников ждут небольшие лекции от 5 до 15 минут на темы:

  • кейсы удачных экспериментов;
  • тестирование гипотез;
  • инструменты для исследований;
  • команды роста (growth teams);
  • продуктовая аналитика;
  • сервисы по подписке;
  • контент и так далее.

Подробности программы и подписка доступны на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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