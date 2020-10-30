Epic Growth запустила образовательный сериал по теме развития IT-продуктов
28 октября стартует образовательный сериал от компании Epic Growth, посвященный проблемам развития продуктов. В программе — лекции на темы тестирования гипотез, аналитики, UX-исследований, управления командой и другие.
По словам организаторов, сериал подойдет менеджерам продуктов, аналитикам, маркетологам, предпринимателям и другим специалистам, которые отвечают за рост продукта.
В качестве спикеров выступят руководители таких компаний, как «Яндекс», Netflix, Miro, Booking.com, SoundCloud, Skyeng, X5 Retail Group, Delivery Club, Aviasales, Badoo, и другие.
Участников ждут небольшие лекции от 5 до 15 минут на темы:
- кейсы удачных экспериментов;
- тестирование гипотез;
- инструменты для исследований;
- команды роста (growth teams);
- продуктовая аналитика;
- сервисы по подписке;
- контент и так далее.
Подробности программы и подписка доступны на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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