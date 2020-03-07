В России вырос спрос на книги об эпидемиях

Российские ритейлеры сообщили о резком спросе на книги и фильмы об эпидемиях. Также у россиян вырос интерес к литературе о медицине и здоровье. Произошло это на фоне распространения коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

Так, в сети «Читай-город — Буквоед» в январе-феврале вдвое выросли продажи книг «Вирусы. Скорее друзья, чем враги» и «Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов».

В Ozon с начала февраля на 195% увеличились продажи книги «Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир». В компании отметили, что продажи научно-популярных книг по медицине и микробиологии росли в 1,5 быстрее остальной литературы.

На сервисе чтения книг по подписке Bookmate за месяц в 5,5 раза чаще стали читать «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия».

В «ЛитРесе» за январь-февраль выросли продажи книг Альбера Камю «Чума» (на 87%) и «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса (на 64%). Также пользуются популярностью книга «Иммунитет. Как у тебя дела?» и литература на эту тему.

На фоне спроса в России начали активно выпускать новые книги о вирусах, например, «Коронавирус. Вирус-убийца» Игоря Прокопенко и «Какие эпидемии пытались убить человечество? А почему не убили?» Тамары Эйдельман.

Онлайн-кинотеатры также отметили интерес к теме вирусов и эпидемий. С середины февраля растут просмотры у фильмов «Поезд в Пусан», «Эпидемия» и «Вторжение».

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