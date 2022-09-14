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Активы и обязательства нефтяной корпорации Equinor перешли «Роснефти» всего за $1

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Норвежский Equinor стал первым западным нефтяным гигантом, полностью покинувшим Россию в этом месяце, избежав открытой конфронтации с Москвой, но за это тоже пришлось заплатить. Отечественная «Роснефть» получила основные активы компании всего за $1.

Активы и обязательства нефтяной корпорации Equinor перешли «Роснефти» всего за $1

Три отраслевых источника сообщили Reuters, что в рамках сделки все будущие инвестиционные обязательства переходят к «Роснефти» (их оценивают примерно в $1 млрд).

Представитель Equinor, которая снизила балансовую стоимость своих российских активов до нуля с $1,1 млрд в первом квартале этого года, заявил, что ее выход из совместных предприятий с «Роснефтью» был «нейтральным с точки зрения стоимости».

«Роснефть» не ответила ни на один из многочисленных запросов Reuters о комментариях.

Фото на обложке: Zbynek Burival / Unsplash

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