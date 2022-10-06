Российская «дочка» литовской Equinox Europe подала в суд на Ozon

Российская «дочка» литовского производителя оборудования для складских комплексов Equinox Europe — ООО «Эквинокс Рус» — подала два иска в Арбитражный суд Москвы к Ozon. Компания более 10 лет поставляет оборудование для фулфилмент-центров маркетплейса в некоторых регионах РФ.
«Дочка» утверждает, что после начала спецоперации Ozon расторг с подрядчиком договоры на поставку уже готового к отправке оборудования. Маркетплейс же уверяет, что тогда же получил от контрагента несколько писем о приостановке поставок из-за последствий ухудшения геополитической ситуации, узнал «Коммерсантъ».
Ozon подтвердил сообщение об иске на сумму 116 млн рублей. По данным картотеки суда, сумма второго иска — 29,5 млн рублей. Глава «Эквинокс Рус» Владимир Пензев сказал, что компания планирует подать в суд еще два иска. Он оценил общую сумму по всем четырем претензиям в €12 млн, это примерно 715 млн рублей по нынешнему курсу ЦБ.
Юрист коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский предположил, что требования «Эквинокс Рус» могут быть признаны обоснованными, если в договоре установлена поэтапная оплата: часть за поставку оборудования, а другая часть — после его монтажа.
При этом маркетплейс может начислить неустойку и взыскать убытки с подрядчика за нарушение сроков установки оборудования, например, через встречный иск, отметил адвокат.
Фото на обложке: Galina-Photo /
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