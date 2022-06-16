С 20 июня «СПБ Биржа» запустит торги акциями с Гонконгской биржей

«СПБ Биржа» с 20 июня запустит торги акциями компаний с первичным листингом в Гонкоге. На старте инвесторам будут доступны 12 бумаг с Гонконгской биржи, к концу года — до 200, в течение 2023 — до 1000.

Расчеты будут проводиться в гонконгских долларах без участия европейских клиринговых компаний, передает РБК со сслыкой на представителя площадки.

По данным на 15 июня, на бирже размещались более 2000 иностранных бумаг, среди которых депозитарные расписки на торговавшиеся в США акции 23 эмитентов с Тайваня, из Гонконга и материкового Китая.

Первыми на площадке будут доступными бумаги известных и крупных эмитентов, например, Alibaba и JD. Кроме того, там будут представлены и новые бумаги — Xiaomi, Tencent, Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group, сообщил представитель «Тинькофф Инвестиции».

Торговые сессии будут проходить с 8:00 до 18:00 мск, а размер одного лота на площадке будет включать от одной до нескольких ценных бумаг. Расчеты по ним будут проводить на второй торговый день (Т+2), торговые калндари синхронизируют.

В 2021 году «СПБ Биржа» в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) с листингом на собственной площадке привлекла $175 млн. «СПБ Биржа» провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Инвесторы оценили ее почти в $1,5 млрд. В 2022 году компания планирует SPO на NASDAQ.

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