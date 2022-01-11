«Эр-Телеком» и «Ростех» купили почти 75% акций «Акадо» для развития 5G в Московском регионе

«Эр-Телеком», «Ростех» и «АВК Инвестментс» стали акционерами московского телеком-оператора «Акадо» и создадут на его базе платформу для развития технологий, в том числе 5G, интернета вещей и ЦОД.

«Эр-Телеком» пермского предпринимателя Андрея Кузяева и госкорпорация «Ростех» через совместное предприятие ООО «М-Ком» приобрели 75% минус одну акцию «Акадо Холдинг». Пакет в 25% плюс одна акция продолжит принадлежать компании «АВК Инвестментс», где контрольный пакет у предпринимателя Максима Майорца, выхода из группы «Ренова».

«Участники партнерства намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе беспроводной связи 5G, интернета вещей, систем "умного города", видеоаналитики, центров обработки данных», — пояснили RB.RU в «Эр-Телеком».

Стороны будут продвигать телекоммуникационные решения для частных пользователей, корпоративных клиентов и госсектора.

«Партнерство в таком формате открывает новые возможности для создания и внедрения отечественных технологических решений в разных сферах: от интернет-сервисов для массового потребителя до построения масштабной ИКТ-инфраструктуры для частных, муниципальных и государственных организаций. Для "Ростеха", как разработчика и производителя IT- и телеком-оборудования, это безусловно, перспективный проект», - прокомментировал покупку глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Сумма сделки могла составить 3-4 млрд рублей, у «Ростеха» в СП около 25%, пишет издание «Коммерсантъ».

«Акадо» занимает на московском рынке проводного интернета 6% по выручке и 7% по числу абонентов, уступая по обоим параметрам МТС, «Ростелекому» и «Вымпелкому».

Переговоры о продаже «Акадо» шли более 10 лет. Интерес проявлял «Ростелеком», но впоследствии компания отказалась от сделки. В 2013 году разрешение ФАС на покупку компании получил пермский «Эр-телеком холдинг». В 2017 году структура выкупила активы «Акадо» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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Фото на обложке: Акадо