«Эр-Телеком» консолидировал 100% разработчика PRA-систем Roomy bots

Российская телекоммуникационная компания «ЭР-Телеком» купила 70% в разработчике RPA-роботов Roomy bots. Дочерняя структура холдинга владеет 30% Roomy с 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

По данным агентства IaaSSaaSPaaS, «ЭР-Телекому» «удастся вдохнуть новую жизнь в RPA Roomy bots», которые сейчас занимают лишь около 1% рынка. По их оценке, сумма сделки могла составлять одну-две годовые выручки, или 6–12 млн рублей.

Эксперты утверждают, что после покупки в 2022 году «развития проекта не последовало». При этом они подчеркивают, что на рынке достаточно зрелых решений и конкурировать будет непросто.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Руми» за 2022 и 2023 годы составила 4 млн и 6,5 млн руб. при чистых убытках в 20 млн и 83 млн руб. соответственно.

Холдинг «ЭР-Телеком» оказывает услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей. Телеком-компания является вторым крупнейшим оператором после «Ростелекома» в сегменте широкополосного интернета в России.

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