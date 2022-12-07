Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Эра-Глонасс» зафиксировала рост подключений ввозимых в страну автомобилей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Эра Глонасс» зафиксировала рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта. За два месяца динамика увеличилась почти в семь раз, до 200 машин в сутки.

«Эра-Глонасс» зафиксировала рост подключений ввозимых в страну автомобилей

Импортеры и дилеры ожидают в начале 2023 года увеличения установки устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)  до 5 тыс. в месяц, сообщили РИА Новости.

По данным «Глонасс» в системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,1 млн автомобилей. Благодаря «Эра-Глонасс»  экстренные службы сразу после аварии получают точные координаты автомобиля, что позволяет быстрее реагировать и увеличивает шансы найти пострадавших.

Фото на обложке: Standret / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
  2. 2 Будущее рынка электромобилей: пан или пропал?
  3. 3 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  4. 4 Как сэкономить на авто для бизнеса?
  5. 5 Когда стоит задуматься об автомобиле по подписке?
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2022

Первый медицинский акселератор СамГМУ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

14 декабря 2022

HackWagon22

Все ВОЗМОЖНОСТИ