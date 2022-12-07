«Эра-Глонасс» зафиксировала рост подключений ввозимых в страну автомобилей

«Эра Глонасс» зафиксировала рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта. За два месяца динамика увеличилась почти в семь раз, до 200 машин в сутки.

Импортеры и дилеры ожидают в начале 2023 года увеличения установки устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) до 5 тыс. в месяц, сообщили РИА Новости.

По данным «Глонасс» в системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,1 млн автомобилей. Благодаря «Эра-Глонасс» экстренные службы сразу после аварии получают точные координаты автомобиля, что позволяет быстрее реагировать и увеличивает шансы найти пострадавших.

Фото на обложке: Standret / Shutterstock