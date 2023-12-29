Аудитория китайского конкурента ChatGPT превысила 100 млн пользователей. Разработчику самого популярного в Китае поисковика Baidu потребовалось пять месяцев, чтобы достичь этого показателя – у OpenAI с ChatGPT на это ушло два месяца.
Аудитория чат-бота Ernie от китайского разработчика Baidu превысила 100 млн пользователей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на технического директора Baidu Вана Хайфэна.
Ernie является прямым конкурентом популярного в мире чат-бота ChatGPT. Чтобы вывести Ernie на 100 млн активных пользователей, Baidu потребовалось пять месяцев – OpenAI со своим ChatGPT справилась за два месяца.
На фоне новости о росте аудитории акции Baidu на бирже Nasdaq выросли в цене на 1,2%.
Фото на обложке: Ascannio /
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