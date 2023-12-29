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Аудитория китайского конкурента ChatGPT превысила 100 млн пользователей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аудитория китайского конкурента ChatGPT превысила 100 млн пользователей. Разработчику самого популярного в Китае поисковика Baidu потребовалось пять месяцев, чтобы достичь этого показателя – у OpenAI с ChatGPT на это ушло два месяца.

Аудитория китайского конкурента ChatGPT превысила 100 млн пользователей

Аудитория чат-бота Ernie от китайского разработчика Baidu превысила 100 млн пользователей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на технического директора Baidu Вана Хайфэна.

Ernie является прямым конкурентом популярного в мире чат-бота ChatGPT. Чтобы вывести Ernie на 100 млн активных пользователей, Baidu потребовалось пять месяцев – OpenAI со своим ChatGPT справилась за два месяца.

На фоне новости о росте аудитории акции Baidu на бирже Nasdaq выросли в цене на 1,2%.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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