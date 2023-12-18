Евросоюз утвердил состав 12-го пакета антироссийских санкций

Европейский союз утвердил состав 12-ого пакета антироссийских санкций. Он включает запрет на импорт алмазов, изделий из чугуна и алюминия, а также вводит ограничение на занятие россиянами руководящих должностей в некоторых компаниях.

Евросоюз утвердил содержание очередного – 12-ого по счету – пакета санкций в отношении России. Документ опубликован на сайте Совета Евросоюза.

Под санкции попал импорт из России алмазов – прямой и косвенный. Ограничения касаются также ювелирных изделий, в которых есть алмазы. Санкция в отношении алмазов вступит в силу с 1 января 2024 года, ограничения будут вводиться в несколько этапов.

Также ЕС ввел ограничения на импорт из России литиевых аккумуляторов, термостатов, а также изделий из алюминия, чугуна, железа, меди – это касается в том числе фольги, проволоки и других металлических предметов. Денежный объем данных санкций оценивается в 2,2 млрд евро в год.

ЕС расширил запрет на транзит в Россию товаров двойного назначения. Запрещается реэкспорт в Россию особо чувствительных технологий и товаров, в том числе при поставках в третьи страны.

Кроме того, российским гражданам запретили занимать руководящие должности в европейских криптокомпаниях. Помимо того, в санкционный список включили 140 физических и юридических лиц.

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