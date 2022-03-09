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ЕС опубликовал полный список попавших под персональные санкции россиян

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Евросоюз опубликовал полный список из 160 имен – бизнесменов и членов Совета Федерации РФ – против которых ввел персональные санкции. В этом списке фигурируют глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко.

ЕС опубликовал полный список попавших под персональные санкции россиян

Полный список российских бизнесменов и членов Совета Федерации РФ, против которых Евросоюз ввел персональные санкции в ответ на военную операцию России на Украине, опубликован в официальном журнале Евросоюза.

В списке значатся имена 14 бизнесменов и членов их семей:

  1. генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев;
  2. председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович;
  3. председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов;
  4. генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов;
  5. глава «Ростелекома» Михаил Осеевский;
  6. генеральный директор VK Владимир Кириенко;
  7. глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин;
  8. сын главы «Уралхима», бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин;
  9. глава «Трубной металлургической компании» (ТМК) Дмитрий Пумпянский;
  10. сын главы ТМК Александр Пумпянский;
  11. председатель попечительского совета фонда «Синара» Галина Пумпянская;
  12. основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко;
  13. президент Marathon Group Александр Винокуров;
  14. глава «Роснано» Сергей Куликов.

Персональные санкции также введены против 146 членов Совета Федерации РФ, которые ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.

Фото на обложке: MDart10 / Shutterstock

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