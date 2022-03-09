ЕС опубликовал полный список попавших под персональные санкции россиян

Евросоюз опубликовал полный список из 160 имен – бизнесменов и членов Совета Федерации РФ – против которых ввел персональные санкции. В этом списке фигурируют глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко.

Полный список российских бизнесменов и членов Совета Федерации РФ, против которых Евросоюз ввел персональные санкции в ответ на военную операцию России на Украине, опубликован в официальном журнале Евросоюза.

В списке значатся имена 14 бизнесменов и членов их семей:

генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев; председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович; председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов; генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов; глава «Ростелекома» Михаил Осеевский; генеральный директор VK Владимир Кириенко; глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин; сын главы «Уралхима», бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин; глава «Трубной металлургической компании» (ТМК) Дмитрий Пумпянский; сын главы ТМК Александр Пумпянский; председатель попечительского совета фонда «Синара» Галина Пумпянская; основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко; президент Marathon Group Александр Винокуров; глава «Роснано» Сергей Куликов.

Персональные санкции также введены против 146 членов Совета Федерации РФ, которые ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.

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