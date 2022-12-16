Евросоюз ввел санкции против Роскомнадзора и главы Минцифры Максута Шадаева в рамках девятого санкционного пакета. Ограничения также ввели в отношении Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.
Евросоюз ввел санкции в отношении российских банков, чиновников, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, физических лиц и организаций. Список опубликован в журнале ЕС, санкции вступают в силу со дня опубликования.
Санкции введены в частности в отношении Роскомнадзора, главы Минцифры Максута Шадаева, Никиты Михалкова, Московского кредитного и Дальневосточного банков – их активы в ЕС заморозят.
Также компания из стран Евросоюза отныне запрещено предоставлять в Россию рекламные и маркетинговые услуги, проводить опросы общественного мнения, тестирование продукции. Лицензии на вещание телеканалов НТВ «Рен ТВ», «Первого канала», «России-1» будут приостановлены.
Фото на обложке: Photo Veterok /
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