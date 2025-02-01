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ЕС рассматривает возможность ввести санкции против дополнительных 50 категорий товаров из РФ

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан дал эксклюзивное интервью изданию SilkWay во время визита в Астану. В нем он, в частности, сообщил о планах Евросоюза включить в 16-й пакет санкций против России, который будет финализирован к 24 февраля, еще 50 дополнительных категорий товаров к имеющимся 7,5 тыс.

ЕС рассматривает возможность ввести санкции против дополнительных 50 категорий товаров из РФ
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Как сообщает агентство Kazinform, сейчас санкции ЕС охватывают «60% всех импортных и экспортных товаров» российских компаний. «Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесёт дополнительные торговые ограничения», — отметил О’Салливан и сообщил, что оставляет за ЕС право «предотвратить торговлю с теми, кто сознательно обходит санкции».

Спецпосланник также рассказал, что в ближайшем пакете санкций не будет затронута деятельность «РосАтома». «На данный момент эта компания не является частью наших санкций, — подтвердил он, но предупредил, — я не могу исключить этого в будущем».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о том, что вводимые торговые ограничения наносят ущерб всей экономике Европы и планировал наложить вето на предстоящее решение ЕС.

Параллельно с заявлениями Брюсселя Дональд Трамп высказался насчет торговых ограничений уже против самого Евросоюза со стороны США. Поскольку ЕС относится к Америке «так ужасно», президент собирается ввести импортные пошлины по аналогии с теми, что с 1 февраля действуют для Китая (10%), Канады и Мексики (25%).

Фото на обложке: Unsplash

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