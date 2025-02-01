ЕС рассматривает возможность ввести санкции против дополнительных 50 категорий товаров из РФ
Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан дал эксклюзивное интервью изданию SilkWay во время визита в Астану. В нем он, в частности, сообщил о планах Евросоюза включить в 16-й пакет санкций против России, который будет финализирован к 24 февраля, еще 50 дополнительных категорий товаров к имеющимся 7,5 тыс.
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Как сообщает агентство Kazinform, сейчас санкции ЕС охватывают «60% всех импортных и экспортных товаров» российских компаний. «Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесёт дополнительные торговые ограничения», — отметил О’Салливан и сообщил, что оставляет за ЕС право «предотвратить торговлю с теми, кто сознательно обходит санкции».
Спецпосланник также рассказал, что в ближайшем пакете санкций не будет затронута деятельность «РосАтома». «На данный момент эта компания не является частью наших санкций, — подтвердил он, но предупредил, — я не могу исключить этого в будущем».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о том, что вводимые торговые ограничения наносят ущерб всей экономике Европы и планировал наложить вето на предстоящее решение ЕС.
Параллельно с заявлениями Брюсселя Дональд Трамп высказался насчет торговых ограничений уже против самого Евросоюза со стороны США. Поскольку ЕС относится к Америке «так ужасно», президент собирается ввести импортные пошлины по аналогии с теми, что с 1 февраля действуют для Китая (10%), Канады и Мексики (25%).
Фото на обложке: Unsplash
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