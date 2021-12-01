В России появился национальный ESG-альянс. Он был создан по инициативе главы «Сбера» Германа Грефа. Учредителями альянса стали 28 компаний из разных отраслей экономики, на 10 из которых приходится 10% российского ВВП.

О создании национального ESG-альянса заявил глава «Сбера» Герман Греф. Решение об его учреждении подписано 1 декабря.

По словам Грефа, первоначальными учредителями альянса стали 28 компаний, представляющие 10 отраслей экономики. На эти компании, сказал глава «Сбера», приходится свыше 10 трлн рублей оборота и 10% российского ВВП.

Сообщается, что на подписании документа о создании альянса присутствовали представители АФК «Система», «Полюс», «Газпром нефть», «Русал», «Уралкалий», X5 Group и других компаний.

Среди задач, которыми будет заниматься альянс, ставятся, в частности, формирование законодательства, стимулирующего рынок к ESG-трансформации, создание нормативной базы и стандартов работы с ESG-проектами, а также формирование вопросов, связанных с лоббированием российских интересов в мире.

Греф отметил, что альянс является открытым и призвал бизнес присоединиться к нему.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!