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В России появился национальный ESG-альянс

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России появился национальный ESG-альянс. Он был создан по инициативе главы «Сбера» Германа Грефа. Учредителями альянса стали 28 компаний из разных отраслей экономики, на 10 из которых приходится 10% российского ВВП.

В России появился национальный ESG-альянс

О создании национального ESG-альянса заявил глава «Сбера» Герман Греф. Решение об его учреждении подписано 1 декабря.

По словам Грефа, первоначальными учредителями альянса стали 28 компаний, представляющие 10 отраслей экономики. На эти компании, сказал глава «Сбера», приходится свыше 10 трлн рублей оборота и 10% российского ВВП.

Сообщается, что на подписании документа о создании альянса присутствовали представители АФК «Система», «Полюс», «Газпром нефть», «Русал», «Уралкалий», X5 Group и других компаний.      

Среди задач, которыми будет заниматься альянс, ставятся, в частности, формирование законодательства, стимулирующего рынок к ESG-трансформации, создание нормативной базы и стандартов работы с ESG-проектами, а также формирование вопросов, связанных с лоббированием российских интересов в мире.  

Греф отметил, что альянс является открытым и призвал бизнес присоединиться к нему.

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Фото на обложке: vovidzha / Shutterstock

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