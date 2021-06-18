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БФ «Система» проведет круглый стол на тему карьеры в ответственных компаниях

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

24 июня состоится круглый стол «Карьерные лестницы в России и в мире в контексте ESG». Организаторы приглашают студентов, HR-специалистов и представителей компаний, которым интересна тема устойчивого развития. Мероприятие пройдет онлайн.

БФ «Система» проведет круглый стол на тему карьеры в ответственных компаниях

На круглом столе эксперты обсудят:

  • как профессионально развиваться, учитывая принципы и цели устойчивого развития;
  • как строить социально и экологически ответственный бизнес;
  • актуальны ли принципы устойчивого развития на российском рынке.

Перед зрителями выступят:

  • Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система»;
  • Уолтер Лил (Walter Leal), профессор, заведующий кафедрой управления изменением климата в Гамбургском университете прикладных наук (Германия) и кафедры окружающей среды и технологий в Манчестерском столичном университете (Великобритания);
  • Маркус Уилл (Markus Will), консультант по устойчивому развитию, сотрудник Австрийской академии наук, управляющий директор Института исследований и управления устойчивым развитием UG.

Организатор: благотворительный фонд «Система» — корпоративный фонд компании АФК «Система».

Смотреть трансляцию можно на странице «РБК Pro».

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Фото на обложке: Unsplash

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