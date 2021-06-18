БФ «Система» проведет круглый стол на тему карьеры в ответственных компаниях

Евгения Хрисанфова
24 июня состоится круглый стол «Карьерные лестницы в России и в мире в контексте ESG». Организаторы приглашают студентов, HR-специалистов и представителей компаний, которым интересна тема устойчивого развития. Мероприятие пройдет онлайн.
БФ «Система» проведет круглый стол на тему карьеры в ответственных компанияхЕвгения Хрисанфова
На круглом столе эксперты обсудят:
- как профессионально развиваться, учитывая принципы и цели устойчивого развития;
- как строить социально и экологически ответственный бизнес;
- актуальны ли принципы устойчивого развития на российском рынке.
Перед зрителями выступят:
- Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система»;
- Уолтер Лил (Walter Leal), профессор, заведующий кафедрой управления изменением климата в Гамбургском университете прикладных наук (Германия) и кафедры окружающей среды и технологий в Манчестерском столичном университете (Великобритания);
- Маркус Уилл (Markus Will), консультант по устойчивому развитию, сотрудник Австрийской академии наук, управляющий директор Института исследований и управления устойчивым развитием UG.
Организатор: благотворительный фонд «Система» — корпоративный фонд компании АФК «Система».
Смотреть трансляцию можно на странице «РБК Pro».
Фото на обложке: Unsplash
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