24 июня состоится круглый стол «Карьерные лестницы в России и в мире в контексте ESG». Организаторы приглашают студентов, HR-специалистов и представителей компаний, которым интересна тема устойчивого развития. Мероприятие пройдет онлайн.

БФ «Система» проведет круглый стол на тему карьеры в ответственных компаниях