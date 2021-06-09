Долю no-recycling пластика в упаковке еды можно сократить до 30% – исследование

Долю неперерабатываемого пластика в упаковке еды можно сократить до 30%, выяснила в ходе исследования компания Elementaree. Также оно доказало, что перевозить еду в пластике экологичнее, чем в стекле из-за пониженного углеродного выброса при транспортировке.
Чтобы достичь показателя, говорят в компании, необходимо ограничить использование посуды из ламинированного картона, а также всех видов пластика, который сегодня не принимают переработчики.
Что касается перевозки жидких продуктов, то пластик оказался экологичнее, чем стекло – выброс углекислого газа ниже на 0,31 кг при транспортировке на автомобилях.
«Выброс СО2 при использовании стеклянных емкостей на 113 кг выше по сравнению с пластиком в расчете на регулярную доставку одного заказа в год», – пояснили в Elementaree.
«Упаковка из бумаги и картона – более дорогое решение, ее стоимость в среднем на 20% выше пластика. (...) Однако доказано, что при производстве и переработке бумажного пакета может тратиться в несколько раз больше энергии и в атмосферу попадает в полтора раза больше вредных веществ», – отметила Founder Elementaree Ольга Зиновьева.
В настоящее время в России на законодательном уровне обсуждается введение запрета на использование некоторых видов неперерабатываемых пластиковых отходов. По словам вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко, только 10% ТБО перерабатываются, 90% – отправляются на свалку.
Elementaree предоставляет клиентам наборы продуктов с быстрым рецептом приготовления. Еженедельно сервис доставляет на дом более 100 тысяч блюд.
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