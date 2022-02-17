Лидером первого рейтинга наиболее ESG-ориентированных компаний стал «Полюс»

«Мониторинг устойчивого развития» выпустил первый в России рейтинг компаний, оценивающий их готовность к энергопереходу и внедрению ключевых принципов ESG – «зеленых» технологий, социальной ответственности и «экологичного» управления компанией.

Тройку лидеров процесса перехода к «зеленой» энергетике, а в будущем и к возобновляемым и альтернативным источникам энергии, согласно «Рейтингу готовности к энергопереходу», возглавила российская золотодобывающая компания «Полюс».

За ней следуют «Транснефть» и «Россети». В десятку передовых компаний, ориентированных на развитие в русле ESG, также вошли «Алроса», Объединенная судостроительная корпорация, «Металлоинвест», «Группа Илим», ВСМПО-АВИСМА, НЛМК и «ФосАгро».

Сервис, предоставляющий доступ к экспертизе, аналитике и услугам в области устойчивого развития для бизнеса и государства, проанализировал деятельность компании по 7 ключевым критериям:

Динамический ряд энергоэффективности за 15 лет. Отражает, как менялась энергоёмкость стационарных производств (без учёта моторного топлива) и насколько рост продукции опережал изменения в энергопотреблении. Значение внешней инфраструктуры энергоснабжения предприятий. Отражает роль внешней инфраструктуры в функционировании производства и связанность компании с энергоснабжающими организациями. Доля моторного топлива. Отражает мобильность технических систем (главным образом за счёт транспорта) и степень зависимости производства от капитальных сооружений и энергоёмкого оборудования. Отклонение выручки на единицу энергии от подотраслевой нормы. Отражает сравнительные характеристики компаний отрасли независимо от маржинальности и технологических различий бизнеса. Отклонение автоматизации труда от подотраслевой нормы. Отражает общий уровень автоматизации на предприятии. Динамический ряд автоматизации труда за 15 лет. Отражает среднегодовое изменение уровня автоматизации. Потенциал адаптации. Отражает способность системы развиваться в русле ESG при появлении новых ресурсов и технологий.

В качестве поправочного коэффициента использовалась прозрачность компаний, регулярно раскрывающих нефинансовую отчётность.

Рейтинг, таким образом, отражает не столько готовность перейти на источники альтернативной энергии, сколько уровень энергоэффективности компаний-участниц.

На портале можно посмотреть результаты каждой в отдельности, лидеров по отраслям промышленности, а также изучить, какие именно аспекты ESG наиболее развиты у того или иного холдинга.

Исследователи отдельно отмечают, что представленные в рейтинге компании – это именно лидеры направления, но и у них некоторые показатели выражены слабо.

Из этого можно делать вывод, что большинство предприятий в стране к энергопереходу не готовы.

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Фото на обложке: Raimond Klavins / Unsplash