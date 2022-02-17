Лидером первого рейтинга наиболее ESG-ориентированных компаний стал «Полюс»

«Мониторинг устойчивого развития» выпустил первый в России рейтинг компаний, оценивающий их готовность к энергопереходу и внедрению ключевых принципов ESG – «зеленых» технологий, социальной ответственности и «экологичного» управления компанией.
Тройку лидеров процесса перехода к «зеленой» энергетике, а в будущем и к возобновляемым и альтернативным источникам энергии, согласно «Рейтингу готовности к энергопереходу», возглавила российская золотодобывающая компания «Полюс».
За ней следуют «Транснефть» и «Россети». В десятку передовых компаний, ориентированных на развитие в русле ESG, также вошли «Алроса», Объединенная судостроительная корпорация, «Металлоинвест», «Группа Илим», ВСМПО-АВИСМА, НЛМК и «ФосАгро».
Сервис, предоставляющий доступ к экспертизе, аналитике и услугам в области устойчивого развития для бизнеса и государства, проанализировал деятельность компании по 7 ключевым критериям:
- Динамический ряд энергоэффективности за 15 лет. Отражает, как менялась энергоёмкость стационарных производств (без учёта моторного топлива) и насколько рост продукции опережал изменения в энергопотреблении.
- Значение внешней инфраструктуры энергоснабжения предприятий. Отражает роль внешней инфраструктуры в функционировании производства и связанность компании с энергоснабжающими организациями.
- Доля моторного топлива. Отражает мобильность технических систем (главным образом за счёт транспорта) и степень зависимости производства от капитальных сооружений и энергоёмкого оборудования.
- Отклонение выручки на единицу энергии от подотраслевой нормы. Отражает сравнительные характеристики компаний отрасли независимо от маржинальности и технологических различий бизнеса.
- Отклонение автоматизации труда от подотраслевой нормы. Отражает общий уровень автоматизации на предприятии.
- Динамический ряд автоматизации труда за 15 лет. Отражает среднегодовое изменение уровня автоматизации.
- Потенциал адаптации. Отражает способность системы развиваться в русле ESG при появлении новых ресурсов и технологий.
В качестве поправочного коэффициента использовалась прозрачность компаний, регулярно раскрывающих нефинансовую отчётность.
Рейтинг, таким образом, отражает не столько готовность перейти на источники альтернативной энергии, сколько уровень энергоэффективности компаний-участниц.
На портале можно посмотреть результаты каждой в отдельности, лидеров по отраслям промышленности, а также изучить, какие именно аспекты ESG наиболее развиты у того или иного холдинга.
Исследователи отдельно отмечают, что представленные в рейтинге компании – это именно лидеры направления, но и у них некоторые показатели выражены слабо.
Из этого можно делать вывод, что большинство предприятий в стране к энергопереходу не готовы.
Специально для тех, кто интересуется альтернативной энергетикой и создает свой стартап в этом направлении, RB.ru совместно с Агрохолдингом «СТЕПЬ» при поддержке АФК «Система» проведет 15 марта Speed Dating. Лучшие проекты смогут запитчить свои разработки десяти инвесторам, заинтересованным в AltEnergy. Заявки принимаются до 7 марта!
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Фото на обложке: Raimond Klavins / Unsplash
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