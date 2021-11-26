Лидерами ESG-трансформации бизнеса в России стали добытчики и переработчики природных ископаемых

Крупные компании из отраслей добычи и переработки природных ресурсов, такие как «СИБУР-Холдинг», «Роснефть» и «Газпром нефть», вошли в число лидеров ESG-трансформации российского бизнеса. Рейтинг ESG-успеха российских компаний тестируется в РЭУ им. Плеханова.

«В группу компаний с наивысшим рейтингом, по предварительным оценкам, входят "СИБУР-Холдинг", "НК "Роснефть", "Газпром нефть". Но далеко не по всем есть исчерпывающая информация, чтобы делать вывод об их соответствии ESG-критериям, поэтому список ведущих российских компаний по соответствию ESG-критериям будет пополняться и уточняться», — сообщили ТАСС в пресс-службе РЭУ им. Плеханова.

Пальмы первенства завоевывают компании из экспортоориентированных отраслей добычи и переработки природных ископаемых, потому что для них экономические последствия от углеродного регулирования могут стать наиболее существенными, отметил ректор университета Иван Лобанов. По его словам, именно поэтому они пытаются интегрироваться в изменяющуюся международную конкурентную среду.

Лобанов подчеркнул, что российский крупный бизнес «очень серьезно отнесся к перспективам устойчивого развития экономики на принципах ESG, в том числе государственные компании, либо компании с госучастием».

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