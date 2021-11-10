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Сервис доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» открыл первый даркстор в Москве

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сервис доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» открыл первый даркстор в Москве и запустил доставку фермерских продуктов в течение 2 часов, сообщила пресс-служба компании. В 2022 году «Ешь Деревенское» планирует запустить данный формат в Санкт-Петербурге.

Сервис доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» открыл первый даркстор в Москве

Первый даркстор компании в Москве заработал в ЮАО. До конца 2021 года агрегатор планирует открыть в столице еще один даркстор, что позволит расширить географию доставки за пределы МКАД и сократить время ожидания до 90 минут. Пока доставка в пределах МКАД происходит в течение 2 часов.

По словам основателя «Ешь Деревенское» Ильи Елпанова, для формирования ассортимента дарксторов была разработана прогнозная модель, которая с точностью до 95% позволит прогнозировать спрос.

Поставки в дарксторы будут осуществляться ежедневно. На данный момент товарная матрица составляет 2 тыс. наименований, но постепенно будет расширена до 4-5 тыс.

Компания делает основной акцент на категорию fresh: мясную и молочную фермерскую продукцию, свежие овощи, фрукты и зелень. Также в ассортименте присутствует бакалея, готовая кулинария и хлебобулочные изделия от малых и средних производителей, категория non-food (моющие и косметические средства). 

Для реализации проекта были привлечены средства от текущих инвесторов «Ешь Деревенское». Открытие одного даркстора обходится «Ешь Деревенское» в 10 млн. рублей.

В ближайшее время планируется развитие трёх дарксторов в Москве, а также запуск данного формата в Петербурге в начале 2022 года, что по прогнозам компании, позволит увеличить оборот в 2-3 раза.

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Фото: «Ешь Деревенское»

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