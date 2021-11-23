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Сервис доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» изменил фирменный стиль и логотип

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сервис доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» сменил концепцию фирменного стиля, сообщила пресс-служба компании. Изменения коснулись цветовой гаммы, логотипа, шрифтов, слогана и упаковки.

Сервис доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» изменил фирменный стиль и логотип

Компания не пошла на смену вординга и звучания. Название «Ешь Деревенское» продолжит быть несокращаемым, поскольку «несёт основную ценностную идею».

Новый слоган звучит как «Настоящее рядом. Настоящее с доставкой на дом». Как пояснили в компании, он отражает продуктовое предложение и место агрегатора среди фудтех и e-com сообщества.

В качестве цветового решения был выбран бирюзовый цвет, который отражает близость компании к природе, к экологичному производству продуктов питания.

«Главными элементами айдентики стали изображения машины с домом и дороги в виде сердечка, что олицетворяет заботливую доставку натуральных фермерских продуктов. А чтобы усилить коммуникацию и придать бренду яркость и дерзость, появился самостоятельный персонаж – Петух. Он является самым быстрым способом сказать «Ешь Деревенское» без слов», — пояснили в компании.

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«Сейчас мы как компания и как часть фудтех индустрии прошли большой путь, который пришло время отразить в более выразительной айдентике. Предыдущая перестала справляться с нашей коммуникационной задачей и выделять нас среди коллег по рынку», – отметил основатель и гендиректор «Ешь Деревенское». Илья Елпанов.

Разработкой новой концепции фирменного стиля занималось брендинговое агентство A.Studio.

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Фото: «Ешь Деревенское»

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