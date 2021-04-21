Ещё $5 млн: агротех-стартап OneSoil провёл новый инвестиционный раунд

Белорусско-швейцарский агротех стартап OneSoil привлёк $5 млн в раунде А от фондов Almaz Capital и PortfoLion. Общая сумма привлечённых инвестиций с момента основания компании составила $6,7 млн.

OneSoil занимается разработкой приложений, которые позволяют аграриям дистанционно следить за развитием посевов и увеличивать эффективность фермерских хозяйств, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

На сегодняшний день в приложении OneSoil зарегистрировано 5% всех пахотных земель в мире. Согласно внутренней статистике, OneSoil регулярно пользуются более 200 000 фермеров и специалистов в области сельского хозяйства из 180 стран.

База для OneSoil — это спутниковые снимки, алгоритмы машинного обучения и анализ больших данных. С помощью приложения можно составить интерактивную карту полей, наблюдать за развитием растений, пободрать необходимый комплекс удобрений, а также анализировать данные с сельскохозяйственной техники.

«Так как приложения OneSoil абсолютно бесплатны, нам удаётся быстро привлекать пользователей. Полученные инвестиции мы планируем направить на выход компании на новые рынки и укрепление международного статуса. Мы уже начали и будем продолжать нанимать специалистов в Европе и СНГ. Сейчас мы также ищем партнёров в области агрономии в Латинской и Северной Америке. Эти регионы представляют для нас особый интерес, поэтому мы хотим лучше понимать потребности и приоритеты местных аграриев», — заявил Слава Мазай, СЕО OneSoil.

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Фото: пресс-служба OneSoil.