Российские телеком-операторы сообщили об успешной активации eSIM на iPhone 14

Первые пользователи iPhone 14, ввезенных из США, 19 сентября пожаловались на проблемы в работе новых моделей с виртуальными SIM-картами российских операторов. Гаджеты поддерживали только eSIM от Tele2.

Причина отказа работы смартфонов с eSIM остальных операторов была неизвестна. Модели iPhone 14, предназначенные для рынка США, не имеют лот для физической SIM-карты: гаджеты работают только на технологии eSIM.

Собеседники «Кода Дурова» сообщили, что проблема заключалась на стороне вендора eSIM, операторы обещали внести необходимые изменения в ПО в течение нескольких дней.

В пресс-службе «Билайн» RB.RU 20 сентября сообщили, что виртуальные «симки» с новым поколением iPhone работают корректно. В «Мегафон» заверили, что новые модели работают в сети оператора и никаких ограничений для абонентов нет. Редакция также направила запрос в МТС.

7 сентября Apple провела осеннюю презентацию новинок. Мир увидел новые iPhone, Apple Watch, AirPods. «Яндекс.Маркет» практически обнулил комиссии для продавцов iPhone 14, чтобы обеспечить регулярные поставки. Gервая крупная партия на портале ожидается 20 сентября.

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