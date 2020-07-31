«Билайн» и «Мегафон» предложили виртуальные сим-карты

Сотовые операторы «Билайн» и «Мегафон» начали тестировать услугу подключения виртуальных сим-карт (eSIM). Сервис позволит подключаться к сотовым сетям без покупки физических сим-карт, в том числе дистанционно. Об этом сообщают пресс-службы обеих компаний.

На данный момент подключение eSIM «Билайна» возможно в розничной сети оператора бесконтактным способом. Для этого продавцы используют мобильное рабочее место — приложение, которое формирует QR-код. Клиент считывает его своим смартфоном и устанавливает профиль eSIM.

Запланировано, что вскоре вирутальную сим-карту можно будет оформить дистанционно через приложение «Мой «Билайн», а также на сайте «Госуслуг».

В пилотном режиме в Москве и Санкт-Петербурге eSIM уже можно подключить дистанционно. Для ее активации нужно сделать 4 шага:

Выбрать тариф, номер телефона и дополнительные услуги через онлайн-форму на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн»;

Оплатить покупку;

Зарегистрировать eSIM;

Подтвердить установку профиля eSIM на свой смартфон.

Настройки виртуальной сим-карты установятся автоматически.

«Благодаря eSIM клиент сможет за пять минут подключиться к сети Билайн. Время, которое клиент тратит между решением подключиться к сети и началом использования услуг, сократится в 5-10 раз», — отмечает гендиректор «Билайна» Александр Торбахов.

По заявлению компании, с сентября технология будет доступна по всей России.

«Мегафон» также начал тестировать услугу подключения виртуальных сим-карт.

«Во флагманском магазине "Мегафона" в Москве начался сбор заявок на подключение к eSIM для наших абонентов, а подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника», — сказали в компании.

Представитель оператора связи добавил, что для участия в проекте абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж.

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