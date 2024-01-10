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Партнер Романа Абрамовича Андрей Еськин стал совладельцем агрегатора автобусных билетов Unitiki

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Партнер Романа Абрамовича и бывший вице-губернатор Чукотки Андрей Еськин стал владельцем 21% агрегатора автобусных билетов Unitiki.

Партнер Романа Абрамовича Андрей Еськин стал совладельцем агрегатора автобусных билетов Unitiki

Владельцем доли в ООО «Юнитики» стало подконтрольное Андрею Еськину ООО «Олеот». Глава Unitiki Дмитрий Медведев от комментариев отказался. В «Олеот» на вопросы «Коммерсанта» не ответили.

Unitiki — агрегатор автобусных билетов. Сервис работает в России и Беларуси, на нем предложения 2,5 тыс. перевозчиков. Выручка ООО «Юнитики» в 2022 году составила 129,86 млн рублей, увеличившись в три раза год к году. Чистая прибыль составила 14,2 млн рублей против убытка годом ранее.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что рыночная стоимость онлайн-агрегатора билетов может составлять три-четыре годовых выручки компании. Поэтому бизнес Unitiki можно оценить в 390–519 млн рублей. Стоимость доли Еськина составит примерно 82-109 млн рублей.

Эксперты затруднились оценить рынок из-за разрозненности и большой доли теневого сектора. К тому же, по их словам, ограниченное транспортное сообщение с Европой сдерживает рост сегмента.

Андрей Еськин и Роман Абрамович вместе выступают соучредителями ООО «Мэритайм кэпитал инвестментс». Оба предпринимателя ранее работали на Чукотке.

Фото на обложке: T.W. van Urk / Shutterstock

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