Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
ЛАНИТ
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Дипломированных психологов не коснется запрет рекламы эзотерических услуг

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Запрет рекламы эзотерических услуг не коснется дипломированных психологов, в том игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений. Для этих категорий специалистов в законопроекте прописали исключения. Представители этих профессий заступились за свою деятельность во время заседания 10 апреля, пишут «Ведомости».

Дипломированных психологов не коснется запрет рекламы эзотерических услуг
  1. Новости

Игропрактиков на заседании представил сопредседатель общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Сазонов. Он заявил, что игропрактика — инструмент, который решает социальные и экономические вопросы. По его словам, также готовится инициатива о присвоении игропрактикам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

Расстановщики с профильным образованием — это лица, которые используют ролевую технику для работы с проблемами клиентов, рассказал генеральный директор Института консультирования и системных решений (ИКСР) Михаил Бурняшев. По его словам, они входят в саморегулируемую организацию Союз психологов и психотерапевтов. При этом представители отрасли приветствуют ограничения в рекламе и считают, что для расстановщиков тоже нужен профессиональный образовательный стандарт, добавил он.

Ситуацию с нейрографами прояснила автор законопроекта, депутат Госдумы Нина Останина. «Нет такой отдельной профессии, как нейрограф. А вот специалист-психолог, применяющий в своей работе нейрографику, вполне себе законная ситуация», — сказала она. По ее словам, суть нейрографики заключается в рисовании графических изображений для поиска решения проблемы.

  • Ранее 14 некоммерческих организаций, учреждений в сфере охраны общественного здоровья и ведущих нутрициологических школ обратились к властям с просьбой не запрещать их рекламу наравне с представителями сферы эзотерических услуг. После этого из списка исключили нутрициологов.
  • По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, российский рынок эзотерики может достигать 1 трлн рублей и не больше. В законопроекте при этом приводилась оценка, что за прошлый год люди потратили около 2,4 трлн руб. на услуги тарологов, экстрасенсов и гадалок. Но точного источника депутаты не приводили.

Фото на обложке: Freepik

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме