Дипломированных психологов не коснется запрет рекламы эзотерических услуг

Запрет рекламы эзотерических услуг не коснется дипломированных психологов, в том игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений. Для этих категорий специалистов в законопроекте прописали исключения. Представители этих профессий заступились за свою деятельность во время заседания 10 апреля, пишут «Ведомости».

Игропрактиков на заседании представил сопредседатель общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Сазонов. Он заявил, что игропрактика — инструмент, который решает социальные и экономические вопросы. По его словам, также готовится инициатива о присвоении игропрактикам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

Расстановщики с профильным образованием — это лица, которые используют ролевую технику для работы с проблемами клиентов, рассказал генеральный директор Института консультирования и системных решений (ИКСР) Михаил Бурняшев. По его словам, они входят в саморегулируемую организацию Союз психологов и психотерапевтов. При этом представители отрасли приветствуют ограничения в рекламе и считают, что для расстановщиков тоже нужен профессиональный образовательный стандарт, добавил он.

Ситуацию с нейрографами прояснила автор законопроекта, депутат Госдумы Нина Останина. «Нет такой отдельной профессии, как нейрограф. А вот специалист-психолог, применяющий в своей работе нейрографику, вполне себе законная ситуация», — сказала она. По ее словам, суть нейрографики заключается в рисовании графических изображений для поиска решения проблемы.

Ранее 14 некоммерческих организаций, учреждений в сфере охраны общественного здоровья и ведущих нутрициологических школ обратились к властям с просьбой не запрещать их рекламу наравне с представителями сферы эзотерических услуг. После этого из списка исключили нутрициологов.

По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, российский рынок эзотерики может достигать 1 трлн рублей и не больше. В законопроекте при этом приводилась оценка, что за прошлый год люди потратили около 2,4 трлн руб. на услуги тарологов, экстрасенсов и гадалок. Но точного источника депутаты не приводили.

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