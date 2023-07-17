Производитель бумаги Zewa и прокладок Libresse продал российский бизнес за $117 млн

Производитель туалетной бумаги Zewa, гигиенических прокладок Libresse и подгузников Libero продал российский бизнес за $117 млн. Таким образом шведская компания Essity завершила уход с российского рынка.

ООО «Новые технологии» бизнесмена Игоря Шилова стало новым владельцем бизнеса в России шведской компании Essity. Об этом говорится в сообщении последней.

Essity продала российские активы за 1,2 млрд шведских крон, или $117 млн (около 10 млрд рублей). С завершением сделки Essity полностью покинула российский рынок, сообщила компания.

Essity работала в России с 1994 года и выпускала туалетную бумагу Zewa, гигиенические прокладки Libresse, подгузники Libero и Tena. Компания располагала заводами в Тульской и Ленинградской областях.

По итогам 2022 года выручка Essity в России составила всего 2% от общемирового объема продаж компании.

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