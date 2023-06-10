Производитель Zewa и Libresse — компания Essity — прекращает деятельность в России

Шведская компания Essity, производящая предметы гигиены (бренды Zewa, Libresse, Lotus, Libero и др.), прекращает свою деятельность в России и продает активы: покупатель уже найден, сделка одобрена российскими властями.

Официальное заявление появилось на сайте Essity: «Essity подписала соглашение с покупателем. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года».

В сообщении представители компании-производителя напоминают, что работу по выходу с российского рынка Essity начала еще апреле 2022 года: фирма произвела обесценение активов в РФ на сумму около 1,7 млрд шведских крон (порядка $157 млн).

«Общее влияние на прибыль будет сообщено после завершения сделки, но не ожидается, что оно окажет существенное финансовое влияние», — сообщается на сайте с поправкой в том, что в 2022 году чистый объем продаж Essity в нашей стране составил около 2% от общего объема чистых продаж всей группы.

Фото на обложке: Essity