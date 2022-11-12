Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компания Estee Lauder на стадии эксклюзивных переговоров о покупке Tom Ford за $2,8 млрд

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Производитель уходовых и косметических средств Estee Lauder, владеющий широким портфелем брендов, намерен приобрести также и модный дом Tom Ford.

Компания Estee Lauder на стадии эксклюзивных переговоров о покупке Tom Ford за $2,8 млрд

Предполагается, что сделка будет анонсирована уже в понедельник, 14 ноября, пишет Financial Times со ссылкой на собственные анонимные источники.

По данным издания, компания Estee Lauder вышла на этап эксклюзивных переговоров, поскольку главный конкурент, также претендующий на покупку Tom Ford – холдинг Kering – провалил переговоры.

В холдинг Kering входят такие бренды, как Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Brioni, Alexander McQueen и др.

В портфеле Estee Lauder помимо собственного бренда присутствуют DKNY, Clinique, MAC Cosmetics, Aramis (всего около трех десятков компаний в собственности).

До начала переговоров о покупке у косметической корпорации было лицензионное соглашение с Tom Ford.

Эксперты оценивают потенциал сделки Estee Lauder по покупке модного дома в $2,8 млрд.

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Если по итогам четырехмесячной финальной стадии переговоров стороны придут к соглашению – и сумма действительно будет такой, то для Estee Lauder это приобретение станет самым крупным в истории компании.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как заключить M&A-сделку и что требовать от юристов
  2. 2 За пять лет мы провели 40 сделок M&A. Как избежать ошибок при таких проектах?
  3. 3 VK запустила игру с персонажами в одежде от модных российских брендов
  4. 4 «Все в моей одежде»: 5 идей для продвижения фэшн-бренда
  5. 5 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 ноября 2022

SberStudent

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ