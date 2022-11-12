Компания Estee Lauder на стадии эксклюзивных переговоров о покупке Tom Ford за $2,8 млрд

Производитель уходовых и косметических средств Estee Lauder, владеющий широким портфелем брендов, намерен приобрести также и модный дом Tom Ford.
Предполагается, что сделка будет анонсирована уже в понедельник, 14 ноября, пишет Financial Times со ссылкой на собственные анонимные источники.
По данным издания, компания Estee Lauder вышла на этап эксклюзивных переговоров, поскольку главный конкурент, также претендующий на покупку Tom Ford – холдинг Kering – провалил переговоры.
В холдинг Kering входят такие бренды, как Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Brioni, Alexander McQueen и др.
В портфеле Estee Lauder помимо собственного бренда присутствуют DKNY, Clinique, MAC Cosmetics, Aramis (всего около трех десятков компаний в собственности).
До начала переговоров о покупке у косметической корпорации было лицензионное соглашение с Tom Ford.
Эксперты оценивают потенциал сделки Estee Lauder по покупке модного дома в $2,8 млрд.
Если по итогам четырехмесячной финальной стадии переговоров стороны придут к соглашению – и сумма действительно будет такой, то для Estee Lauder это приобретение станет самым крупным в истории компании.
Фото на обложке: Unsplash
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