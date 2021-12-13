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В 2021 году приток средств в биржевые инвестфонды впервые превысил $1 трлн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2021 году приток средств в биржевые инвестиционные фонды впервые превысил $1 трлн. Это рекордный показатель в истории. В лидерах фонды американских компаний.

В 2021 году приток средств в биржевые инвестфонды впервые превысил $1 трлн

Общая стоимость активов  достигла $9,5 трлн, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию Morningstar Inc.

Основная часть средств поступила в американские фонды, которыми управляют Vanguard Group, Black Rock Inc и State Street Corp.

По словам менеджера Vanguard Рика Пауэрса, это объясняется неопределенной ситуацией на фондовых рынках, из-за чего и возрастает интерес к индексным продуктам.

Инвесторов привлекают фонды с хорошей управленческой командой, которые специализируются на узкой тематике. Аналитики считают, что для успешной работы биржевой инвестиционный фонд должен привлекать $50-100 млн, чтобы быть прибыльным. Если эта сумма меньше, то он скорей всего прекратит свое существование.

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Фото на обложке: Unsplash

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