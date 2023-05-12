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Ethereum не обрабатывал транзакции в сети 25 минут

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Вечером 11 мая блокчейн Ethereum на 25 минут перестал обрабатывать транзакции. Разработчики до сих пор не нашли причину остановки работы системы.

Ethereum не обрабатывал транзакции в сети 25 минут

11 мая основная сеть блокчейна Ethereum не могла полностью подтвердить транзакции в течение примерно 25 минут. При этом новые блоки фрормировались, но зависали на завершающем этапе. Первыми проблему заметили пользователи Twitter.

На данный момент разработчики все еще не выяснили, что стало причиной остановки блокчейна, однако работы в этом направлении ведутся. В прошлом Ethereum уже сталкивался с похожей проблемой — тогда поводом для задержки в обработке транзакций стала неисправность ПО, которое управляет системой.

После 25 минут простоя Ethereum продолжил работать в штатном режиме, и все зависшие транзакции были обработаны. Об этом объявил один из разработчиков блокчейна.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.

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