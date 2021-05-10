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Ethereum установил исторический максимум в $4,1 тысячи

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Утром 10 мая стоимость Ethereum на бирже Binance впервые в истории поднялась до отметки $4,1 тысячи. За сутки криптовалюта подорожала на 5%, а ее капитализация достигла $478 млрд.

Ethereum установил исторический максимум в $4,1 тысячи

За месяц альткоин подорожал в два раза. Согласно последним данным, цена Ethereum составила $4,1 тысячи, а его доля на крипторынке, согласно информации CoinGecko, возросла до 18,3%.

Альткоин подорожал с $3 тысяч до $4 тысяч за неделю. Когда Ethereum прошел рубеж в $3 тысячи, ее создатель Виталик Бутерин стал миллиардером. На утро 10 мая его состояние оценивается в $1,51 млрд.

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Фото: Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock

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