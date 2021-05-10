Ethereum установил исторический максимум в $4,1 тысячи

Утром 10 мая стоимость Ethereum на бирже Binance впервые в истории поднялась до отметки $4,1 тысячи. За сутки криптовалюта подорожала на 5%, а ее капитализация достигла $478 млрд.
За месяц альткоин подорожал в два раза. Согласно последним данным, цена Ethereum составила $4,1 тысячи, а его доля на крипторынке, согласно информации CoinGecko, возросла до 18,3%.
Альткоин подорожал с $3 тысяч до $4 тысяч за неделю. Когда Ethereum прошел рубеж в $3 тысячи, ее создатель Виталик Бутерин стал миллиардером. На утро 10 мая его состояние оценивается в $1,51 млрд.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Filippo Ronca Cavalcanti /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В истории со взломом трубопроводного оператора США нашли «русский след»
- 2 Обломки ступени китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан
- 3 Рассчитайте индекс «бюрократизации» и работайте по-новому. Какие компании не возьмут в будущее
- 4 TechTrends-дайджест: ООН использует ИИ для прекращения войн, отраслевой блокчейн для автопроизводителей, восхождение новой «звезды» среди криптовалют
- 5 «Готовьтесь высыпаться только одну ночь в неделю»: о трудностях и пользе британского образования