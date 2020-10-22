Маркетплейс Eticket4 привлек нового партнера для построения билетной экосистемы

Основатель билетного сервиса TicketOK Виталий Моргачев присоединился к команде Eticket4 . Компания представляет собой российский маркетплейс для вторичного рынка купли-продажи билетов на мероприятия. Об этом Rusbase сообщил представитель Eticket4.

Предприниматель присоединился к проекту в качестве стратегического партнера. Инвестор получит 5% в проекте, сумма инвестиций не разглашается. По собственным данным, Eticket4 оценен примерно в 220 млн рублей. Таким образом, вложения Виталия Моргачева могут составить 11 млн рублей.

Ожидается, что в рамках партнерства Моргачев сосредоточится на разработке новых технических решений для маркетплейса. Одной из задач является диверсификация источников монетизации сервиса.

«Обширный опыт [Виталия Моргачева] позволит нам выстроить процесс по разработке таких технических решений, на которые сегодня есть запрос у представителей билетного бизнеса», — отмечает гендиректор Eticket4 Даниил Кручинин.

Отмечается, что в начале карьеры Моргачев занимался организацией концертов таких артистов, как Каста, Земфира, Евгений Гришковец и других. В 2007 году он запустил собственную платформу онлайн-продажи билетов на мероприятия TicketOK. На сегодняшний момент платформа является частью инфраструктуры российского билетного оператора Kassir.ru.

«Я высоко оцениваю результаты, которых достигла компания на довольно специфичном рынке. При этом вижу огромный потенциал в ее дальнейшем развитии как в текущей нише, так и в новых направлениях билетного бизнеса», — заявляет Моргачев.

Маркетплейс Eticket4 работает с 2016 года. Монетизация сервиса обеспечивается сбором агентского вознаграждения со сделок по купле-продаже билетов на развлекательные мероприятия.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Етикет» было зарегистрировано в марте 2016 года. В настоящее время 75% принадлежат гендиректору Даниилу Кручинину, 13% — гонконгской компании «Джитисистем Интернейшнл Лимитед», 7% — Давиду Израилову и 5% — Лещевой Евгении.

Фото: Tomas Simkus / Shutterstock