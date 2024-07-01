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ЕС предъявит Meta* обвинение в нарушении закона о цифровых рынках

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ЕС собирается предъявить обвинение американской Meta* в связи с несоблюдением нового закона о цифровых рынках. Об этом сообщает Financial Times.

ЕС предъявит Meta* обвинение в нарушении закона о цифровых рынках
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В ноябре 2022 года Евросоюз принял Digital Markets Act (DMA). Он обязует производителей техники разрешать устанавливать приложения на устройства не только в официальных маркетплейсах приложений. За его несоблюдение предусмотрен штраф до 20% годового оборота компании.

По данным FT, нарушение закона происходит в части работы модели Meta* «плати или соглашайся». Социальные сети и площадки компании предлагают бесплатное использование только при условии сбора данных. Чтобы сведения не передавались, нужно оплатить подписку.

По словам источников газеты, регуляторы намерены предъявить Meta* обвинение в связи с тем, что выбор в рамках модели «плати или соглашайся» «рискует предоставить ложную альтернативу, поскольку финансовый барьер потенциально вынуждает их согласиться на отслеживание персональных данных».

Если ответственность Meta* будет установлена, компании может грозить штраф до 10% мирового оборота. А за повторное нарушение размер санкции увеличится до 20% оборота.

В самой компании настаивают, что подписка на использование без рекламы соответствует указаниям высшего суда Европы и положениям закона о цифровых рынках.

Ранее в нарушении Digital Markets Act обвинили Apple. «Яблочный» производитель стал первой компанией, в отношении которой ЕС применил новое законодательство.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Ivan Marc / Shutterstock

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