ЕС предъявит Meta* обвинение в нарушении закона о цифровых рынках

ЕС собирается предъявить обвинение американской Meta* в связи с несоблюдением нового закона о цифровых рынках. Об этом сообщает Financial Times.
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В ноябре 2022 года Евросоюз принял Digital Markets Act (DMA). Он обязует производителей техники разрешать устанавливать приложения на устройства не только в официальных маркетплейсах приложений. За его несоблюдение предусмотрен штраф до 20% годового оборота компании.
По данным FT, нарушение закона происходит в части работы модели Meta* «плати или соглашайся». Социальные сети и площадки компании предлагают бесплатное использование только при условии сбора данных. Чтобы сведения не передавались, нужно оплатить подписку.
По словам источников газеты, регуляторы намерены предъявить Meta* обвинение в связи с тем, что выбор в рамках модели «плати или соглашайся» «рискует предоставить ложную альтернативу, поскольку финансовый барьер потенциально вынуждает их согласиться на отслеживание персональных данных».
Если ответственность Meta* будет установлена, компании может грозить штраф до 10% мирового оборота. А за повторное нарушение размер санкции увеличится до 20% оборота.
В самой компании настаивают, что подписка на использование без рекламы соответствует указаниям высшего суда Европы и положениям закона о цифровых рынках.
Ранее в нарушении Digital Markets Act обвинили Apple. «Яблочный» производитель стал первой компанией, в отношении которой ЕС применил новое законодательство.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Ivan Marc /
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