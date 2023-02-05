Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Евросоюз планирует ужесточить контроль за AI-технологиями

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На фоне роста популярности AI-бота ChatGPT власти Евросоюза намерены усилить контроль за искусственным интеллектом. Соответствующие обсуждения уже ведутся в Брюсселе.

Евросоюз планирует ужесточить контроль за AI-технологиями

Еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал Reuters о тесном сотрудничестве Еврокомиссии с Советом ЕС и Европейским парламентом для уточнения существующих и введения новых норм в Законе об искусственном интеллекте.

В Евросоюзе опасаются, что возможности чат-ботов могут использоваться для распространения дезинформации, мошенничества и плагиата. Бретон отметил, что AI-технологии, такие как ChatGPT, нуждаются в как можно скором установлении и регулировании глобальных стандартов для этой отрасли.

«Как продемонстрировал ChatGPT, решения на основе искусственного интеллекта могут предложить большие возможности для людей и бизнеса, но могут нести в себе определенные риски. Именно поэтому нам необходима надежная нормативная база для регулирования AI-отрасли», — сообщил Бретон.

Политик уверен в важности прозрачности «во избежание риска предвзятости и ложной информации»:

«Люди должны быть проинформированы о том, что имеют дело с чат-ботом, а не человеком».

Представители отрасли относятся к возможности ужесточения контроля за AI-технологиями с опаской. Согласно данным исследования appliedAI, 51% респондентов ожидают замедления процессов в случае принятия нового закона об ИИ.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.
Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Microsoft случайно показала интерфейс поисковика Bing с интегрированным AI-ботом ChatGPT
  2. 2 Creative Data Studios создала плагин с ChatGPT для Microsoft Word
  3. 3 Этот сериал может длиться бесконечно: он полностью сгенерирован ИИ
  4. 4 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  5. 5 Собянин рассказал о разработке беспилотного метро в Москве
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

05 февраля 2023

МСП: Акселератор HoReCa+

06 февраля 2023

Первый элемент

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Истории

Подборка: 10 самых популярных ИИ-генераторов изображений

Новости

Истощение золотых резервов, эмбарго ЕС на нефть из РФ и беспилотное метро в Москве: главное для бизнеса 5 февраля

Новости

Производители молока начали маскировать снижение его объема в пакете надписью «1 л»

Колонки

Тренировка памяти: советы и упражнения, которые помогут держать мозг в тонусе