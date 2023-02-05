Евросоюз планирует ужесточить контроль за AI-технологиями

На фоне роста популярности AI-бота ChatGPT власти Евросоюза намерены усилить контроль за искусственным интеллектом. Соответствующие обсуждения уже ведутся в Брюсселе.
Еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал Reuters о тесном сотрудничестве Еврокомиссии с Советом ЕС и Европейским парламентом для уточнения существующих и введения новых норм в Законе об искусственном интеллекте.
В Евросоюзе опасаются, что возможности чат-ботов могут использоваться для распространения дезинформации, мошенничества и плагиата. Бретон отметил, что AI-технологии, такие как ChatGPT, нуждаются в как можно скором установлении и регулировании глобальных стандартов для этой отрасли.
«Как продемонстрировал ChatGPT, решения на основе искусственного интеллекта могут предложить большие возможности для людей и бизнеса, но могут нести в себе определенные риски. Именно поэтому нам необходима надежная нормативная база для регулирования AI-отрасли», — сообщил Бретон.
Политик уверен в важности прозрачности «во избежание риска предвзятости и ложной информации»:
«Люди должны быть проинформированы о том, что имеют дело с чат-ботом, а не человеком».
Представители отрасли относятся к возможности ужесточения контроля за AI-технологиями с опаской. Согласно данным исследования appliedAI, 51% респондентов ожидают замедления процессов в случае принятия нового закона об ИИ.
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