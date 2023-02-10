В Евросоюзе недосчитались более $200 млрд замороженных резервов ЦБ РФ

В Евросоюзе призвали банки отчитываться о размерах замороженных российских активов. Официальные лица подсчитали, что из $258 млрд, которые Центробанк хранил в Европе, обнаружить и арестовать удалось лишь $36,4 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС изучает возможность задействовать заблокированные резервы ЦБ РФ для восстановления Украины.

Однако юристы подчеркивают, что сперва властям Евросоюза предстоит выяснить судьбу «пропавших» средств. Они также рекомендуют обязать банки отчитываться о хранящихся на их счетах активах российского Центробанка.

Весной 2022 года в качестве осуждения ввода российских войск на территорию Украины Евросоюз объявил о заморозке золотовалютных резервов РФ.

Как отмечал ЦБ в своем отчете, по состоянию на 1 января регулятор хранил в резервах $612,9 млрд. В Германии банк держал 15,7%, еще 9,9% хранились во Франции, 9,3% — в Японии. Еще 6,4% находились в США, 5,1% — в Великобритании, 2,7% — в Канаде и 2,5% — в Австралии.

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