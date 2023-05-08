Евросоюз может впервые ввести санкции против бизнеса Китая за связи с РФ

В 11-й пакет антироссийских санкций ЕС могут войти семь китайских компаний. Еврокомиссия обвиняет предприятия в поставках России оборудования, которое может быть использовано в военно-промышленной сфере.
Как сообщает Financial Times, все семь компаний занимаются производством полупроводников и другой электронной продукции. В санкционном списке фигурируют 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.
Согласно данным газеты, ЕС до сих пор избегал введения санкций против Китая из-за отсутствия доказательств, но теперь Еврокомиссия обвиняет китайский бизнес в попытках обойти экспортный контроль при поставках американских товаров. Часть компаний из списка уже находятся под санкциями США.
Если инициативу Еврокомиссии поддержат все страны-участницы ЕС, это станет первым случаем применения ограничений против китайских компаний со стороны Европы в антироссийских санкциях.
Помимо предприятий из КНР в 11-й пакет могут войти две компании из ОАЭ и одна из Армении. Кроме того, в списке могут оказаться фирмы из Ирана.
Как передает FT, послы стран ЕС намерены обсудить 11-й пакет санкций 10 мая.
В Китае считают, что внесение компаний из КНР в санкционный список ЕС «серьезно подорвет взаимное доверие и сотрудничество» между сторонами.
«Европейское стороне не стоит совершать ошибку, в противном случае Пекин будет вынужден решительно защитить свои рационально обоснованные законные права», — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.
«Сотрудничество КНР и России не нацелено против какой-либо третьей стороны, и для нас неприемлемо, чтобы кто-то в него вмешивался и прибегал к угрозам», — добавил дипломат.
Фото: Unsplash
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