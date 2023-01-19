Банк Испании разрешил тест привязанного к евро стейблкоина EURM

Финтех-компания MONEI получила одобрение от Банка Испании на тестирование собственного цифрового евро в контролируемой среде.

По сообщению IBS Intelligence, финтех-компания MONEI получила разрешение на проведение тестирования стейблкоина EURM в контролируемых Банком Испании условиях. В рамках проекта подходящие под критерии программы жители Испании получат возможность отправить эквивалент 10 евро с помощью EURM. Токены будут подкреплены физическими евро, хранящимися в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Caixabank в соотношении 1:1.

Для пополнения криптокошельков MONEI планирует использовать Bizum — популярный испанский сервис моментальных платежей. Сами же токены EURM работают на блокчейне Polygon. Ожидается, что тестирование займет от 6 до 12 месяцев.

Алекс Саис Вердагер, генеральный директор и основатель MONEI, подчеркнул потенциал этого проекта, заявив, что цифровые валюты — это будущее. По его словам, внедрение EURM предоставляет возможность показать другим странам Европы и миру, что Испания находимся на острие технологического прогресса. Тем не менее Вердагер считает свой проект «общеевропейским решением», которое позволит жителям и бизнесу удобно и мгновенно отправлять и получать деньги.

Фото на обложке: Daniel Prado / Unsplash

