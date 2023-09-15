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Евро проходит самый длительный путь падения к доллару США с момента создания — Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Евро проходит самый длительный в своей истории путь падения, заметил Bloomberg. По отношению к доллару США евро теряет позиции уже девятую неделю подряд. Последние несколько месяцев трейдеры продают евро на фоне повышения ключевых ставок европейским Центробанком.

Евро проходит самый длительный путь падения к доллару США с момента создания — Bloomberg

Евро дешевеет по отношению к доллару США девятую неделю подряд. Это самый долгий путь падения европейской валюты к американской с момента создания первой в 2002 году, отметил Bloomberg.

С локального пика, достигнутого 18 июля, евро подешевел к доллару на 5,4%. По актуальным на момент публикации данным пара евро-доллар торгуется на рынке по $1,064 за евро.

14 сентября европейский Центральный банк повысил ставки на 25 процентных пунктов и отметил, что пик роста ставок уже достигнут. Сразу после заседания ЕЦБ евро стал дешеветь к доллару – опрошенные агентством аналитики считают, что европейская валюта будет терять позиции и к другим валютам.

Фото на обложке: MaxZolotukhin / Shutterstock

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