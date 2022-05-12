Курс евро на бирже упал до уровня июня 2017 года

Российский рубль на торгах на Московской бирже показывает воодушевляющие результаты. Курс евро упал до уровня июня 2017 года, доллара США можно купить по цене доковидного февраля 2020 года.

О падении курсов евро и доллара США по отношению к российскому рублю свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 17:05 мск, евро стоит 67,04 рублей. В течение торговой сессии его курс опускался ниже 67 рублей. Текущие показатели коррелируют с теми, что были в июне 2017 года.

Доллар США торгуется на уровне 64,64 рублей. На старте торгов американская валюта стоила 66,93 рублей. Актуальный курс соответствует тому, что был в феврале 2020 года – за месяц до объявления пандемии коронавирусной инфекции.

Рынок российских ценных бумаг 12 мая показывает не столь уверенное движение вверх. Долларовый индекс РТС по актуальным на момент публикации данным повышается на 1,3%, индекс Мосбиржи, наоборот, падает на 1,3%.

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