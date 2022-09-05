Евро подешевел к доллару до минимума за последние 20 лет

Курс евро по отношению к доллару США опустился до минимума за последние 20 лет. Financial Times связала это с остановкой поставок газа по «Северному потоку». В «Газпроме» решение об остановке объяснили «техническими проблемами» в работе одного из агрегатов.

Газета Financial Times отметила, что биржевой курс евро к доллару США упал на 0,7% до $0,988 – минимального показателя с 2002 года. На Московской бирже евро подешевел к доллару на 46 копеек.

Вместе с курсом основных валют, вниз пошли и европейские фондовые индексы. Ключевые из них опустились в диапазоне 0,7%-1,7%. Также взлетела цена на газ для Европы – до $2,9 тысяч за тысячу кубометров, или на 30% по отношению к цене закрытия пятничных торгов.

На падение котировок повлияло решение «Газпрома» остановить поставки газа по трубопроводу «Северный поток». В корпорации в свою очередь решение объяснили техническими проблемами в работу одного из перекачивающих агрегатов.

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