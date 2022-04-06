Курсы доллара и евро вернулись к уровням до начала военной операции на Украине

Курсы валют вернулись к значением до начала военной операции на Украине. К закрытию торговой сессии на Мосбирже доллар упал до 79,7 рублей, евро – 87 рублей. Несмотря на рост рубля, индекс Мосбиржи снизился.
Российский рубль на торгах 6 апреля показал значительный рост. По итогам торговой сессии на Мосбирже курс доллара составил 79,7 рублей, курс евро снизился до 87 рублей. Это минимальные значения для ключевых мировых валют с 23 и 17 февраля соответственно.
Максимальных значений с начал военной операции на Украине валюта достигала 9 марта – доллар стоил 120 рублей, евро – 127 рублей. После введения ограничений на движение валюты со стороны Банка России рубль начал постепенно укрепляться.
Индекс Мосбиржи по итогам торгов 6 апреля снизился на 1,93%. на 8,5% упали бумаги Сбербанка, против которого США и Великобритания в среду ввели блокирующие санкции. Также снизились котировки ВТБ, «Газпрома» и других «голубых фишек».
Фото на обложке: Lazhko Svetlana /
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