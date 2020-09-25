Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 рубля

Курс евро в пятницу поднялся выше 91 рубля — впервые с февраля 2016 года. По состоянию на 17.06 (мск) евро стоил 91,01 рубля, передает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара также вырос по отношению к рублю и впервые со 2 апреля превысил 78,2 рубля.

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,8% — до $41,6.

Аналитики считают, что на рубль давят сразу несколько факторов, пишет Forbes. Среди таких негативных факторов — рост числа заболевших коронавирусом и завершение поддержки со стороны налогового периода.