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Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 рубля
Новости
Ксения Самбулова
Курс евро в пятницу поднялся выше 91 рубля — впервые с февраля 2016 года. По состоянию на 17.06 (мск) евро стоил 91,01 рубля, передает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 рубляКсения Самбулова
Курс доллара также вырос по отношению к рублю и впервые со 2 апреля превысил 78,2 рубля.
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,8% — до $41,6.
Аналитики считают, что на рубль давят сразу несколько факторов, пишет Forbes. Среди таких негативных факторов — рост числа заболевших коронавирусом и завершение поддержки со стороны налогового периода.
Фото: MikeDotta / Shutterstock
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