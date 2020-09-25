Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 рубля

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Курс евро в пятницу поднялся выше 91 рубля — впервые с февраля 2016 года. По состоянию на 17.06 (мск) евро стоил 91,01 рубля, передает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. 

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 рубля

Курс доллара также вырос по отношению к рублю и впервые со 2 апреля превысил 78,2 рубля. 

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,8% — до $41,6.

Аналитики считают, что на рубль давят сразу несколько факторов, пишет Forbes. Среди таких негативных факторов — рост числа заболевших коронавирусом и завершение поддержки со стороны налогового периода. 

Фото: MikeDotta / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 сентября 2020

Survival Tech

25 сентября 2020

Sport Tech

28 сентября 2020

GenerationS ищет инновационные решения в области минеральных удобрений

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма