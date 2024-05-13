Суд удовлетворил иск частного инвестора к депозитарию Euroclear на $17,8 тыс. Иск был удовлетворен полностью — впервые в подобной судебной практике. Ранее иски к Euroclear удовлетворяли частично.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя Элиды Хасановой к европейскому депозитарию Euroclear о взыскании $17,8 тыс. Об этом говорится в карточке дела в картотеке суда.
Поданный летом 2023 года иск впервые в подобной судебной практике был удовлетворен полностью. Общая сумма иска составила $17,8 тыс., из которых $16,9 является стоимостью погашенных облигаций, $902 — купонный доход.
Ранее Арбитражный суд уже удовлетворял иски к Euroclear, но частично. Частный инвестор отсудил у депозитария $10,1 тыс. (по актуальному на момент исполнения решения суда курсу), хотя исковые требования были заявлены на $582,4 тыс.
Инвесторы подают судебные иски к Euroclear и другим депозитариям, которые заморозили российские активы, с осени 2022 года. За первый квартал за счет этих активов Euroclear заработал более €1,6 млрд в качестве процентных доходов.
Фото на обложке: photo_gonzo /
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