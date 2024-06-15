Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

Euroclear примет решение о дальнейшей судьбе активов после изучения нового санкционного списка, в который попал российский депозитарий.

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил все обслуживание активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) после его включения в новый санкционный список США 12 июня. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо депозитария клиентам.

«В настоящее время мы анализируем влияние на Euroclear Bank. До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены. Мы также анализируем влияние новых санкций на внутренние бесплатежные расчеты по локальным российски ценным бумагам», — сообщил Euroclear.

Остановка обслуживания активов с участием НРД означает приостановку исполнения лицензий, полученных россиянами на разблокировку активов. При разблокироваке активы, замороженные с весны 2022 года, должны были переводить в НРД, но теперь он под санкциями. Евросоюз предусматривал разблокировку активов через лицензии от европейских регуляторов.

Заблокированные активы есть на счетах 5 млн россиян, сообщал ЦБ РФ в 2022 году. На тот момент были заблокированы иностранные акции, принадлежащие физлицам, на 320 млрд рублей. После начала СВО организация Euroclear, которая том числе обеспечивает расчеты с ценными бумагами, остановила автоматическую обработку всех операций с россиянами.

Арбитражный суд Москвы в мае удовлетворил иск предпринимателя Элиды Хасановой к европейскому депозитарию Euroclear о взыскании $17,8 тыс., в том числе $16,9 тыс. стоимость погашенных облигаций, $902 — купонный доход. Иск впервые был удовлетворен полностью, а не частично.

Ранее частный инвестор отсудил у депозитария $10,1 тыс., хотя исковые требования были заявлены на $582,4 тыс.

Инвесторы подают судебные иски к Euroclear и другим депозитариям, которые заморозили российские активы, с осени 2022 года. По состоянию на конец марта 2024 года баланс Euroclear Bank составил 199 млрд евро, из которых 159 млрд евро — российские активы, находящиеся под санкциями, следует из отчета компании.

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