Euroclear получил €734 млн дохода от инвестирования замороженных российских активов

Европейский депозитарий Euroclear получил €734 млн дохода в первом квартале года за счет инвестирования замороженных российских активов. Чистая прибыль за этот период составляет €796 млн (+95%), выручка — €971 млн. Как признают в самом Euroclear, вклад в такие показатели внесли антироссийские санкции.
Сумма в €796 млн включает «процентные доходы по остаткам денежных средств, возникшим в результате применения международных санкций в отношении России», отмечается в отчете. В документе также отражено, что без учета санкций базовая чистая прибыль составляет €256 млн.
Осенью прошлого года депозитарий уже сообщал, что заморозка российских активов способствовали росту выручки за третий квартал вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Тогда компания заявила, что ограничения ЕС и Национального расчетного депозитария не позволяют переводить дивиденды от российских активов инвесторам. Поэтому Euroclear в соответствии с бизнес-стратегией инвестирует такие доходы. Однако компания обещала отделять их в отчетности от других финансовых показателей.
В Euroclear отметили, что Еврокомиссия продолжает изучать сценарии использования доходов от инвестирования для помощи Украине.
Фото на обложке: OlegRi /
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